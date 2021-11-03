Езерский: «Динамо» заслуживало ничью в матче с «Барселоной»

«Динамо» уступило «Барселоне» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов (0:1).
Экс-игрок «Динамо» Владимир Езерский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал результат противостояния в Киеве.
«На мой взгляд, динамовцы сыграли достойно с испанским грандом, и ничья была бы более справедливым итогом. Однако в очередной раз убеждаешься, что в Лиге чемпионов мелочей не бывает, здесь необходимо дорожить буквально каждым полумоментом. Могли забивать Шапаренко, Вербич, Забарный, однако промахивались, а вот юный Фати своего шанса не упустил. Поэтому его трансферная цена такая впечатляющая.
Уверен, что именно поединки с командами топ-уровня помогают убедиться, чего ты стоишь на самом деле. Динамовцы должны винить только себя, что в межсезонье не позаботились об усилении атакующего звена. Не удивительно, что у них теперь проблемы с результативностью.
Но надежда умирает последней и будем верить, что в оставшихся поединках киевляне таки забьют и постараются занять третье место в своей группе».
Напомним, что следующий поединок в групповом раунде Лиги чемпионов динамовцы проведут в Киеве 23 ноября — с «Баварией».
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