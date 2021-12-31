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Европейский клуб выкупил контракт защитника сборной Украины

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
31.12.2021
11:30
Новость
Футбол

Пражская «Славия» активировала опцию выкупа контракта украинского защитника Тараса Качарабы. Об этом сообщает FootBoom со ссылкой на агента футболиста Вячеслава Заховайло.

«Славия» выкупила контракт футболиста у чешского «Слована». Сумма сделки не сообщается.

Ранее Заховайло сообщил, что к защитнику проявляют интерес клубы Бундеслиги, MLS и Бельгии.

В текущем сезоне 26-летний Качараба сыграл 22 матча за «Славию», отличившись одним голом. Также в сентябре защитник дебютировал за сборную Украины в товарищеском поединке против Чехии (1:1).

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