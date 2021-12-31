Европейский клуб выкупил контракт защитника сборной Украины

Пражская «Славия» активировала опцию выкупа контракта украинского защитника Тараса Качарабы. Об этом сообщает FootBoom со ссылкой на агента футболиста Вячеслава Заховайло.



«Славия» выкупила контракт футболиста у чешского «Слована». Сумма сделки не сообщается.

Ранее Заховайло сообщил, что к защитнику проявляют интерес клубы Бундеслиги, MLS и Бельгии.

В текущем сезоне 26-летний Качараба сыграл 22 матча за «Славию», отличившись одним голом. Также в сентябре защитник дебютировал за сборную Украины в товарищеском поединке против Чехии (1:1).

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