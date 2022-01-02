«Эвертон» в день презентации Миколенко проиграл дома «Брайтону»

В рамках 21-го тура «Эвертон» принимал дома «Брайтон».

Накануне матча ливерпульский клуб представил публике приобретенного у киевского «Динамо» Виталия Миколенко. Украинец официально заключил с «Эвертоном» контракт 1 января.

В настолько знаменательный день ливерпульцы проиграли дома «Брайтону». «Эвертон» в данный момент занимает 15-е место с 19-ю очками. «Ирисок» от зоны отделяют восемь пунктов.

Ранее мадридский «Реал» потерпел поражение от «Хетафе» в матче испанской Примеры. Андрей Лунин отсидел эту игру в запасе мадридского королевского клуба.

АПЛ. 21 тур

«Эвертон» — «Брайтон» — 2:3 (0:2)

Голы: Гордон (53, 76) — Макаллистер (3, 71), Берн (21).

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