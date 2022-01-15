«Эвертон» с Миколенко проиграл «Норвичу»

15 января в рамках 22 тура АПЛ «Норвич» играл с «Эвертоном».
Первый тайм выиграли «канарейки» со счетом 2:0 благодаря автоголу Кину и точному удару Айды. Во второй половине встречи Ришарлисон забил мяч за «ирисок».
Но «Норвич» все равно победил со счетом 2:1.
Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и сыграл полностью матч.
АПЛ. 22 тур
«Норвич» - «Эвертон» - 2:1
Голы: Кин (автогол), Айда, 18 – Ришарлисон, 60.
Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».
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