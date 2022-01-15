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«Эвертон» с Миколенко проиграл «Норвичу»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
15.01.2022
18:56
Новость
Футбол

15 января в рамках 22 тура АПЛ «Норвич» играл с «Эвертоном».

Первый тайм выиграли «канарейки» со счетом 2:0 благодаря автоголу Кину и точному удару Айды. Во второй половине встречи Ришарлисон забил мяч за «ирисок».

Но «Норвич» все равно победил со счетом 2:1.

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и сыграл полностью матч.

АПЛ. 22 тур

«Норвич» - «Эвертон» - 2:1

Голы: Кин (автогол), Айда, 18 – Ришарлисон, 60.

Также украинский защитник Виталий Миколенко высказался о своих задачах в «Эвертоне».

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