«Эвертон» официально назвал имя нового тренера

«Эвертон» объявил о назначении Данкана Фергюсона исполняющим обязанности главного тренера.



Он будет руководить командой в ближайших играх. Ему будут помогать Лейтон Бейнс и Джон Эббрелл, а также тренер вратарей Алан Келли.

???? | Duncan Ferguson has been appointed as caretaker manager for our upcoming games.



He will be supported by John Ebbrell and Leighton Baines, along with Goalkeeping Coach Alan Kelly. — Everton (@Everton) January 18, 2022

Фергюсон играл за «Эвертон» с 1994 по 1998 и с 2000 по 2006 год.

Шотландец уже занимал пост исполняющего обязанности главного тренера «Эвертона» в 2019 году после увольнения Марку Силвы.

Ливерпульский клуб объявил об отставке главного тренера Рафаэля Бенитеса 16 января.

В данный момент «Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ, набрав 19 очков после 19 матчей.

Следующий матч «ириски» сыграют 22 января с «Астон Виллой».

Ранее экс-полузащитник сборной Украины высказал мнение о будущем в «Эвертоне» Виталия Миколенко после отставки Рафаэля Бенитеса.



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