«Эвертон» назвал дату презентации Миколенко

«Эвертон» сообщил, когда планирует представить украинского защитника Виталия Миколенко своим болельщикам.

Презентация новичка перед трибунами «Гудисон Парка» произойдет сегодня, 2 января, накануне матча с «Брайтона» в рамках АПЛ.

При этом Миколенко не будет участвовать в игре. Но будет присутствовать на стадионе «Гудисон Парке».

Ранее Виталий Миколенко дал комментарий по поводу своего перехода в «Эвертон». Его трансфер обошелся английскому клубу более чем в 20 миллионов евро.

Ранее Миколенко играл только за киевское «Динамо» и стал в его составе чемпионом Украины 2021 года. Также защитник является четвертьфиналистом чемпионата Европы-2020.

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