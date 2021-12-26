«Эвертон» и «Динамо» уладили все детали перехода Миколенко

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко неделю назад успешно прошел медосмотр в «Эвертоне». Клубы уладили все детали трансфера и в ближайшее время официально объявят о подписании контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее была информация, что сумма трансфера составит 21-23 миллиона евро, а соглашение будут подписано на пять лет.

В текущем сезоне 22-летний Миколенко провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

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Источник: стало известно, кого «Динамо» может купить за деньги с продажи Миколенко

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