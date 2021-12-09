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Это надо видеть: полузащитник «Зари» забил с 30 метров в матче Лиги конференций

Игорь Яслик
Игорь Яслик
09.12.2021
20:50
Новость
Футбол

В данный момент играется матч шестого тура Лиги конференций между «Зарей» и «Буде-Глимтом».

Действующий чемпион и лидер чемпионата Норвегии лидирует в группе и борется за первое место, которое гарантирует право сразу играть в 1/8 финала турнира.

«Заря» потеряла шансы выйти из группы и сегодня завершает еврокубковый сезон. Тем не менее, луганчане мотивированы и ведут в счете. Они выиграли первый тайм благодаря громоподобному дальнему удару Егора Назарины со штрафного.

«Заря» в предыдущих пяти матчах набрал шесть очков за счет двух побед над софийским ЦСКА.

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