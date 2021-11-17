«Этих парней будем поддерживать и сорвем глотку»: Зеленский поздравил сборную Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную команду с победой над Боснией и Герцеговиной в заключительном матче отбора на чемпионат мира-2022. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной Украины.

«Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022.

Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

Может быть иначе?

Верю, что нет.

Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!» – написал Зеленский в инстаграме.

Жеребьевка плей-офф отбора ЧМ-2022 пройдет 26 ноября.

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