Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Словении отменен

Международная федерация лыжных видов спорта на официально сайте объявила, что приняла решение отменить этап Кубка мира в Словении. Этап в Планице должен был стать заключительными стартами перед началом Олимпиады в Пекине.

Гонки в Словении не состоятся из-за напряженной ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Этап Кубка мира Планице должен был пройти с 22 по 23 января. В программу соревнований входили классические спринтерские гонки и скиатлоны.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 февраля по 20 февраля.

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