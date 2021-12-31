«Эспаньол» с камбэком выиграл у «Валенсии» в матче чемпионата Испании

«Эспаньол» выиграл у «Валенсии» в заключительном матче Примеры в 2021 году. Каталонцы победили в матче со счетом 2:0.

Вперед «летучих мышей» вывел Омар Альдерете на 51-й минуте встречи. Ассистировал ему Элдер Кошта.

На 83-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Валенсии» за фол Уго Дуро в штрафной площадке своей команды. Дуро получил второе предупреждение и был удален с поля, а 11-метровый реализовал Рауль де Томас, восстановив паритет. В конце встречи гости вырвали победу — три очка «попугаям» принес точный удар Хавьера Пуадо.

«Валенсия» с 28 очками занимает восьмую позицию в таблице Примеры. «Эспаньол» поднялся на девятую строчку.

Следующий матч в чемпионате Испании валенсийцы сыграют 8 января сыграют с «Реалом». Каталонцы 10 января встретятся с «Эльче».

Примера, 19-й тур

«Валенсия» — «Эспаньол» - 1:2 (0:0)

Голы: Кошта, 51 — Рауль де Томас, 83 (с пенальти), Пуадо, 88.

Удаление: Дуро, 83 («Валенсия»)

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