Еще одна украинская биатлонистка сдала позитивный тест на коронавирус

Украинская биатлонистка Дарья Блашко заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Пекине.

Украинка сдала два подряд положительных теста на ковид. Спортсменка переведена в режим изоляции и не сможет принять участие в завтрашней индивидуальной гонке, несмотря на то, что попала в заявку, сообщает biathlon.com.ua.

Для выхода из режима изоляции необходимо сдать два негативных теста с интервалом не менее чем 24 часа.

Также на самоизоляции пребывает Елена Билосюк. Ранее в Пекин вылетела Анастасия Меркушина, которая является запасной в сборной.

Женская эстафета на Олимпиаде пройдут 16 февраля.

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