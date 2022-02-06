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Еще одна украинская биатлонистка сдала позитивный тест на коронавирус

Павел Соловей
Павел Соловей
06.02.2022
15:11
Новость
Другие
Биатлон

Украинская биатлонистка Дарья Блашко заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Пекине.

Украинка сдала два подряд положительных теста на ковид. Спортсменка переведена в режим изоляции и не сможет принять участие в завтрашней индивидуальной гонке, несмотря на то, что попала в заявку, сообщает biathlon.com.ua.

Для выхода из режима изоляции необходимо сдать два негативных теста с интервалом не менее чем 24 часа.

Также на самоизоляции пребывает Елена Билосюк. Ранее в Пекин вылетела Анастасия Меркушина, которая является запасной в сборной.

Женская эстафета на Олимпиаде пройдут 16 февраля.

Обо всех новостях, расписании и трансляциях соревнований в Пекине вы можете узнавать в нашем специальном разделе.

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