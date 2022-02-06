Еще одна украинская биатлонистка сдала позитивный тест на коронавирус

Украинская биатлонистка Дарья Блашко заразилась коронавирусом на Олимпиаде в Пекине.
Украинка сдала два подряд положительных теста на ковид. Спортсменка переведена в режим изоляции и не сможет принять участие в завтрашней индивидуальной гонке, несмотря на то, что попала в заявку, сообщает biathlon.com.ua.
Для выхода из режима изоляции необходимо сдать два негативных теста с интервалом не менее чем 24 часа.
Также на самоизоляции пребывает Елена Билосюк. Ранее в Пекин вылетела Анастасия Меркушина, которая является запасной в сборной.
Женская эстафета на Олимпиаде пройдут 16 февраля.
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