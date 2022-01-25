Еще один украинский вратарь проходит просмотр в казахстанском клубе

Ранее голкипер поиграл в чемпионатах Польши, Украины, Азербайджана и Латвии.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, опытный украинский вратарь Константин Махновский после расторжения контракта с «ВПК-Агро» может продолжить карьеру в Казахстане. Сейчас 33-летний воспитанник академии киевского «Динамо» находится в Турции, где проходит сборы с «Акжайыком».

Напомним, главным тренером уральской команды работает украинский специалист Владимир Мазяр, а за подготовку вратарей в «Акжайыке» отвечает его соотечественник Геннадий Жилкин.

В нынешнем сезоне Махновский провел 12 матчей за «ВПК-Агро» в Первой лиге и 2 — в Кубке Украины.

Прежде голкипер выступал также за польские ЛКС и «Легию», играл на родине за «Оболонь», «Севастополь», «Сумы», «Десну» и «Олимпик», в Азербайджане за «Ряван» и в Латвии за «Вентспилс».

«Акжайык» по итогам сезона 2021 года занял 9-е место в КПЛ. Сегодня команда Мазяра провела в Анталье первый зимний спарринг, уступив сербскому «Напредаку» (0:1).

Ранее сообщалось, что другой украинский вратарь из Первой лиги прибыл в расположение казахстанской команды на сбор в Турции.

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