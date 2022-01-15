Еще один игрок «Оболони» перешел в «Металлист»

Не Мурзой единым.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Алекс Чидомере сменил «Оболонь» на «Металлист».
19-летний украинец с нигерийскими корнями подписал контракт с харьковским клубом и сегодня отправится с желто-синими на первый тренировочный сбор в Турцию. Там у команды Александра Кучера запланированы четыре спарринга.
Чидомере с лета 2019 года был в системе «Оболони», играл за вторую и первую команды «пивоваров». В текущем сезоне Первой лиги провел 2 матча. На днях футболист и киевский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Металлист» — лидер Первой лиги, «Оболонь» занимает 4-е место.
Накануне Нового года из киевского клуба в харьковский перебрался левый полузащитник Артур Мурза.
Ранее наш сайт сообщал, что вратарь «Металлиста» перешел в «Полесье».
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