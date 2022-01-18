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Еще один голкипер покинул «Прикарпатье»

Павел Соловей
Павел Соловей
18.01.2022
19:04
Новость
Эксклюзивы
Еще один голкипер покинул «Прикарпатье»

Ранее сообщалось об уходе из команды Андрея Новака.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, вратарь Иван Пицан договорился с «Прикарпатьем» о расторжении контракта и продолжит карьеру в другом клубе. Соглашение должно было действовать до 30 июня нынешнего года.

«Прикарпатье» занимает 7-е место в Первой лиге. Ранее клуб покинул еще один голкипер Андрей Новак, который принял решение завершить игровую карьеру и теперь будет работать тренером вратарей в «Минае».

Сегодня наш сайт сообщил о том, что ряды «Прикарпатья» пополнит экс-голкипер «Балкан».

Также стало известно, что «Металлист» подпишет вратаря «Олимпика».

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