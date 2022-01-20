Еще два игрока «Металлиста» могут уйти в аренду

Накануне харьковчане одолжили своего вратаря Артура Денчука «Перемоге».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, крайний защитник Владимир Шопин (на фото) и полузащитник атакующего плана Артем Белый оставшуюся часть сезона с большой долей вероятности проведут в других клубах.

По нашей информации, недавно предметный интерес к Шопину проявлял один из лидеров Второй лиги. Однако, взвесив все за и против, потенциальный арендатор решил отказаться от идеи с приглашением футболиста.

30-летний Шопин в нынешнем сезоне провел 8 матчей в Первой лиге и 4 — в Кубке Украины.

22-летний Белый принял участие в 3 играх чемпионата и 1 кубковом поединке.

«Металлист» — лидер Первой лиги. С 16 января команда Александра Кучера находится на тренировочном сборе в Анталье, где у нее запланированы четыре спарринга. Шопин и Белый в Турцию не полетели.

Ранее наш сайт сообщал, что «Металлист» подпишет вратаря «Олимпика».

Также стало известно, что один из голкиперов «Металлиста» пополнит ряды клуба Второй лиги.

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