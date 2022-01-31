Эриксен стал игроком «Брентфорда»: на Евро-2020 он перенес остановку сердца

Полузащитник Кристиан Эриксен стал игроком «Брендфорда». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью пролонгации договора на два года, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что во время матча Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца.
После игрок расторг контракт с «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам, у которых имплантирован сердечный дефибриллятор.
В текущем сезоне АПЛ «Брентфорд» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 23 матчах.
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