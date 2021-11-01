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Эрик Гарсия: «Барселона» к матчу с «Динамо» готова психологически и физически

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.11.2021
17:18
Новость
Футбол

Защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия высказал мнение касательно предстоящего матча Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

«Эта игра очень важна. Если мы выиграем, то наша судьба снова будет в наших руках. Все мы знаем, насколько это будет сложно из-за перелета и погоды. В Испании они усложнили нам жизнь, в Киеве будет так же. Тем не менее, команда готова психологически и физически.

Команда видит, что некоторые важные игроки возвращаются после травм. Френки Де Йонг и Рональд Араухо – ключевые игроки для нас, а Ансу и Усман Дембеле – игроки, которые способны делать результат. Отлично, что они вернулись», – цитирует Гарсию официальный сайт «Барселоны».

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».

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