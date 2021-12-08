«Эпицентр-Подоляне» победили «Пензудьор» и вышли в 1/8 финала Кубка Вызова

08.12.2021
20:32
Новость
Волейбол
8 декабря состоялся второй матч в 1/16 финала Кубка вызова по волейболу среди мужчин.
«Эпицентр-Подоляне» сыграли против «Пензудьора» из Венгрии. Украинская команда выиграла со счетом 3:1.
Первая игра днем ранее завершилась также со счетом 3:1 в пользу украинского клуба.
Волейбол
Кубка Вызова
1/16 финала
«Эпицентр-Подоляне» – «Пензудьор» – 3:1
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