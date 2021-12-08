«Эпицентр-Подоляне» победили «Пензудьор» и вышли в 1/8 финала Кубка Вызова

8 декабря состоялся второй матч в 1/16 финала Кубка вызова по волейболу среди мужчин.

«Эпицентр-Подоляне» сыграли против «Пензудьора» из Венгрии. Украинская команда выиграла со счетом 3:1.

Первая игра днем ранее завершилась также со счетом 3:1 в пользу украинского клуба.

Волейбол

Кубка Вызова

1/16 финала

«Эпицентр-Подоляне» – «Пензудьор» – 3:1

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» давно не забивает: как играли украинские клубы против «Бенфики»

Абсолютно худший сезон «Шахтера» в групповом турнире Лиге чемпионов за все годы

Украина завоевала два золота на юниорском ЧМ по прыжкам в воду

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.