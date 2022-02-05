«Эпицентр» отменил первый сбор из-за вспышки коронавируса

Восьмого февраля команда из Дунаевцев возобновит подготовку к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, первый сбор после отпуска футболистов «Эпицентра» был сорван из-за вспышки коронавируса. После трех дней тренировок заболели девять игроков и, чтобы не усугублять положение, остальные также ушли на самоизоляцию.

По имеющейся информации, 14 февраля подопечные Олега Надуды должны провести спарринг с «Любомиром», 17 — с винницкой «Нивой» и 19-го- с «Чайкой». На 24 февраля запланирован вылет на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

Ранее мы сообщали о том, что «Левый берег» уехал на сбор в Турцию без главного тренера.

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