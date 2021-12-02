«Энергия» продлила двоих и рассталась с семью игроками

Кадровые решения в Новой Каховке.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, новые контракты с «Энергией» подписали опорный полузащитник Андрей Гавриленко (19 игр, 2 гола в нынешнем сезоне Второй лиги) и нападающий Николай Хименюк (18 матчей, 1 гол). Соглашения заключены до 30 июня 2023 года.

В то же время клуб попрощался с несколькими исполнителями. «Энергию» покинули защитники Юрий Гезело (9 игр), Александр Нестерук (17 матчей) и Даниил Савченко (14 матчей, 1 гол), полузащитники Владислав Бондарь (16 матчей, 4 гола), Владислав Скала (13 игр) и Денис Швед (на поле не выходил), а также нападающий Сергей Федоров (19 матчей, 1 гол).

В феврале-марте истекают соглашения у вратаря Сергея Дворника (14 матчей) и защитника Дмитрия Мамича (19 игр). По ним ясности пока нет.

«Энергия» по итогам осенней части сезона во Второй лиге занимает 13-е место в группе Б.

Ранее из «Николаева» в Новую Каховку на правах свободных агентов перебрались полузащитники Виктор Окатый и Владислав Жавко.

Также «Энергия» пробует договориться с «Николаевом» еще по двум игрокам.

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