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«Энергия» пополнилась тремя новичками, четырех еще ждут

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
26.12.2021
20:31
Новость
Футбол

15 января новокаховская «Энергия» возвратятся из отпуска.

Как стало известно Meta-ratings.com.uа, все этапы подготовки подопечные Эдуарда Хаврова будут проводить дома, выезжая лишь на спарринги с командами из соседних областей.

Ряды «Энергии» пополнили Владислав Жавко, Виктор Окатый из «Николаева» и Максим Крутин из херсонского «Кристалла».

Новокаховцы собираются еще усилиться квартетом исполнителей, каждый из которых может качественно сыграть на нескольких позициях.

Напомним, что «Энергия» занимает 13 место в группе Б Второй лиги, набрав 17 очков.

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