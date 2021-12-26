«Энергия» пополнилась тремя новичками, четырех еще ждут

15 января новокаховская «Энергия» возвратятся из отпуска.
Как стало известно Meta-ratings.com.uа, все этапы подготовки подопечные Эдуарда Хаврова будут проводить дома, выезжая лишь на спарринги с командами из соседних областей.
Ряды «Энергии» пополнили Владислав Жавко, Виктор Окатый из «Николаева» и Максим Крутин из херсонского «Кристалла».
Новокаховцы собираются еще усилиться квартетом исполнителей, каждый из которых может качественно сыграть на нескольких позициях.
Напомним, что «Энергия» занимает 13 место в группе Б Второй лиги, набрав 17 очков.
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