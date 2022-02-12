«Энергия» подпишет ещё четверых новичков

Футболисты из Новой Каховки завершили второй этап подготовки к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в последнем спарринге они разошлись миром с «Скоруком» (1:1).

По имеющейся информации, 14 февраля «Энергия» подпишет контракты с квартетом новичков: Сергеем Майбородой («Ужгород»), Максимом Богдановым («Таврия»), Вадимом Ольховичем и Игорем Грицуком (оба — «Волынь»).

Первыми зимними новобранцами «Энергии» стали Виктор Окатый, Владислав Жавко из «Николаева» и Максим Крутин («Кристалл»). Новокаховцы также заинтересованы в надежном центральном защитнике.

Напомним, что очередные контрольные матчи подопечные Эдуарда Хаврова проведут с «Кристаллом» (16 февраля) и «Таврией» (18 февраля).

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