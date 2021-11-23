«Энергия» планирует пригласить шесть новых футболистов

Новокаховская команда уйдет в отпуск 1 декабря.
Главный тренер «Энергии» Эдуард Хавров в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о кадровой политике клуба.
«Сейчас у нас на контракте - 22 футболиста. В период до начала второй части сезона у шести игроков заканчиваются с клубом соглашения, половина из них покинут «Энергию».
Кто именно? Окончательно определюсь после последнего матча — с «Перемогой», который состоится 27 ноября.
Еще три моих подопечных имеют приглашения от более именитых команд и, скорее всего, на них также я не смогу рассчитывать. Поэтому во время подготовки к весенней части чемпионата во Второй лиге просмотрим большую группу потенциальных новичков, прежде чем остановить свой выбор на шести игроках, поскольку количество заявленных не должно превышать 22.
В отпуск команда отправится 1 декабря, а возобновит подготовку 15 января 2022 года».
Напомним, что «Энергия» занимает 13 место в группе Б Второй лиги, набрав 17 очков.
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