«Энергии» нужны еще два игрока «Николаева»

Ранее клуб из Новой Каховки согласовал переходы двух других экс-«корабелов».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Энергия» ведет переговоры с «Николаевом» по поводу трансферов атакующего 21-летнего полузащитника Владислава Швеца (15 матчей и 1 гол в осенней части чемпионата) и 22-летнего нападающего Вячеслава Студенко (17 игр, 2 гола). К слову, Студенко (на фото) в прошлом сезоне уже играл в Новой Каховке на правах аренды.

По нашей информации, «корабелы» запросили за молодых футболистов компенсацию, сумма которой пока не устраивает клуб из Херсонской области.

Ранее из «Николаева» в «Энергию» на правах свободных агентов перебрались полузащитники Виктор Окатый и Владислав Жавко.

«Энергия» по итогам осенней части сезона во Второй лиге занимает 13-е место в группе Б. Сегодня команда Эдуарда Хаврова со счетом 1:3 проиграла в Днепре «Перемоге».



Наш сайт уже сообщал, кто может покинуть «Энергию» во время зимней паузы.

Также стало известно, что у семи игроков «Таврии» заканчиваются контракты.

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