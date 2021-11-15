Эксперт назвал российский футбол редкостным дерьмом

Во время трансляции матча между сборными Хорватии и России в студии телеканала «Матч» случился скандал.
Известный в прошлом футболист и эксперт Евгений Ловчев жестко не согласился с коллегами, которые хватили игру сборной России.
«Вы же дурите народ, что у нас футбольный нормальный. Это редкостное говно», — сказал Ловчев и тут же покинул студию.
Причиной такой реплики стал стиль игры сборной России. Ее устраивала ничья в выездном матче с Хорватией, чтобы пробиться напрямую на чемпионат мира. Россияне избрали сугубо оборонительную тактику и за всю игру нанесли только один удар по чужим воротам. В итоге хорваты победили со счетом 1:0 благодаря автоголу Федора Кудряшова в концовке встречи.
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