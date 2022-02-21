Эксперт: Малиновский забил гол без нарушений правил

В поединке 26 тура чемпионата Италии украинец Руслан Mалиновский из «Аталанты» забил гол в ворота «Фиорентины», который затем был отменен. Экс-арбитр ФИФА, а ныне известный футбольный эксперт Mирослав Ступар в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своим мнением об этом игровом эпизоде.

«На мой взгляд, гол украинца нужно было засчитывать. Согласен, при атакующих действиях «Аталанты» ее футболист Хатебур формально находился в положении вне игры, однако о какой-то активной фазе не может быть речи. Ведь он не касался мяча, никому не мешал. Поэтому лайсмен поспешил, зафиксировав офсайд. Понятно недовольство таким решением главного тренера «Аталанты» Гасперини, поскольку гол был забит без нарушения правил».

В текущем сезоне Серии А 28-летний Малиновский в составе «Аталанты» провел 21 матч, забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

На данный момент «Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка в 25 матчах.

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