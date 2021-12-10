Экс-защитник «Шахтера» завершил карьеру и перешёл на тренерскую работу

Один из лидеров группы «А» Второй лиги – «Левый берег» возобновит подготовку к весенней части сезона 17 января.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua больше не будут выступать за «Левый берег» ветераны Олег Карамушка, игравший за «Шахтер» и молодежную сборную Украины и Александр Акименко («Сталь», «Гелиос», «Ингулец»), однако они остаются в структуре клуба и будут тренировать молодых футболистов.

Так же были расторгнуты контракты по обоюдному согласию сторон с Виктором Берко, Александром Гуськовым, Ренатом Мочуляком, Дмитрием Булыгой и Владимиром Цоланом.

Во время подготовительного периода киевляне планируют подписать 6-7 новичков.

Напомним, что пока «Левый берег» занимает второе место в группе «А» Второй лиги, набрав 46 очков.

Также определен тренерский штаб юниорской сборной Украины.

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