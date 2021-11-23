Экс-защитник «Шахтера» продлил контракт с российским клубом

Московское «Динамо» объявило о пролонгации контракта с Иваном Ордецом. Украинский защитник подписал с клубом соглашение до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления еще на один год.

Его предыдущее соглашение истекало после завершения текущего сезона.

Ордец играет в московском клубе с лета 2019 года. С тех пор на его счету 59 матчей в чемпионате России.

Ранее Ордец играл за «Шахтер» и «Мариуполь». Также на его счету 15 матчей за сборную Украины.

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