Экс-защитник «Шахтера» может получить должность в ровенском «Вересе»

Ровенский «Верес» продолжает работу над усилением своих структур, связанных с имиджем клуба.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в ближайшее время одну из должностей в «Вересе», связанную с развитием клуба, может занять экс-защитник «Шахтера» и бывший главный тренер «Олимпика» Вячеслав Шевчук.
По имеющейся информации, все детали будущего сотрудничества с известным специалистом будут утверждены после возвращения из отпуска президента «Верес» Ивана Надеина.
В текущем сезоне УПЛ ровенская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
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