Экс-защитник «Черноморца», «Карпат» и «Металлиста» перешел в «Альянс»

10 февраля команда из Липовой Долины проведет очередной календарный поединок - с «Волчанском», которым завершит первый этап подготовки к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после возобновления тренировочного процесса «Альянс» победил в спаррингах «Кремень» и «Полтаву», просмотрев группу потенциальных новичков.

По имеющейся информации, контракты с «Альянсом» подписали еще четыре зимних новобранца: Александр Снижко из «ЛНЗ», Роман Яловенко («Олимпик»), Евгений Зубейко и Дмитрий Ульянов(оба - «Виктория»). Самый известный среди них - Зубейко, имеющий опыт выступлений за «Черноморец», «Карпаты», «Металлист», «Олимпик».

Еще несколько игроков, находившихся на просмотре, продолжат карьеру во второлиговой «Виктории» - дочерней команде «Альянса».

Напомним, что клубное руководство поставило перед командой задачу занять одно из мест, дающих право на участие в переходных матчах за повышение в классе.

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