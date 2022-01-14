Экс-защитник «Александрии» определился с новым клубом

Футболист принял решение.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, центральный защитник Глеб Бухал продолжит карьеру в «Кривбассе». Ранее в комментарии нашему сайту футболист подтвердил, что криворожский клуб — один из вариантов, которые он рассматривает. По нашей информации, красно-белым удалось убедить Бухала пополнить их ряды.

26-летний воспитанник киевского футбола на днях расторг контракт с «Александрией», цвета которой защищал с июля 2019 года. В нынешнем сезоне Бухал провел 2 матча в УПЛ и 1 поединок — в Кубке Украины.

Ранее защитник поиграл за молодежку «Металлиста» и «Львов».

«Кривбасс» занимает 2-е место в Первой лиге. Команда на 9 очков опережает «Альянс» и «Оболонь», имеющих очную встречу в запасе. Первый официальный матч 2022 года команда Александра Бабича проведет на выезде с «Подольем» (базовая дата — 19 марта).

Ранее наш сайт сообщал, что на сборе в Турции «Кривбасс» сыграет с командой УПЛ.

Также стало известно, что бывший тренер «Кривбасса» приступил к работе в «Полесье».

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