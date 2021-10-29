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Экс-заместитель Министра спорта: наших спортсменов могут не допустить уже на зимнюю Олимпиаду

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
29.10.2021
13:33
Новость
Эксклюзивы

Экс-министра спорта и бывший президент легкоатлетической федерации Украины Игорь Гоцул в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua спрогнозировал, могут ли украинских олимпийцев не допустить к зимней Олимпиаде после специального расследования WADA.

«Это зависит от того, в какой срок WADA рассмотрит итоги расследования по Украине и вынесет решение о наказании. Я не исключаю, что это произойдет очень быстро и в скором времени. В этой связи действительно станет вопрос об участии украинских спортсменов в Зимней Олимпиаде».

Полное интервью экс-заместителя Министра спорта читайте в нашем интервью.

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