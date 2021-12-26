Экс-тренер «Шахтер» может возглавить «Бенфику»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш близок к возвращению в «Фламенго». 67-летний специалист не против такого поворота событий, однако клубы должны уладить детали перехода.

Новым наставником лиссабонской команды может стать бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека. Также среди кандидатов – Андреа Пирло и Нуну Эшпириту Санту, сообщает Record.

Жезуш уже тренировал «Фламенго» в 2019 году. Под его руководством клуб из Рио-де-Жанейро выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Напомним, что цвета «Бенфики» защищает украинский нападающий Роман Яремчук.

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