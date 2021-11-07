Экс-тренер сборной Украины: Захареев боксирует в стиле Мейвезера

19-летний украинец Юрий Захареев стал самым юным чемпионом мира в истории украинского бокса.



Экс-главный тренер национальной сборной Украины Дмитрий Сосновский в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, чем ему запомнился талантливый боксер из Одесской области на всемирном форуме в Белграде.

«Прежде всего, необходимо отметить, что Захареев - воспитанник тренера Игоря Юрескула из Андреевки Белгород-Днестровского района, подготовившего также братьев Максима и Дмитрия Молодованов - призеров чемпионатов мира и Европы среди молодежи и юниоров. А неподалеку - в Белгород-Днестровском, кстати, преодолевал преграды на пути к спортивным вершинам будущий олимпийский чемпион Василий Ломаченко, тренировавшийся у своего отца.

Что касается Захареева, то приятно, что он оправдывает мои надежды. Ведь в интервью по итогам боксерского турнира на Олимпиаде в Японии я утверждал, что в Одесской области воспитали очень сильного атлета Юрия Захареева, боксирующего в стиле непобедимого американца Флойда Мейвезера.

Захареев - крепок физически, у него - отличная реакция, попасть в Юрия -очень сложно. Он креативен в начальной стадии атак. Умеет держать удар, когда пропускает, стремится сразу ответить сериями, чтобы наверстать упущенное. Вчерашний чемпион мира среди молодежи дебютировав в конце октября в Белграде на «взрослом» ринге на одном дыхании прошел всю турнирную дистанцию. Среди его шести поединков мне больше всего запомнился бой за выход в полуфинал - с казахом Асланбеком Шымбергеновым, который оказал достойное сопротивление. А в финале победа Захареева над россиянином Вадимом Мусаевым сомнений не вызывала. Важно, что Юрий – быстро прогрессирует и именно с ним можно связывать надежды на олимпийское «золото».

Ранее экс-главный тренер национальной сборной Украины Дмитрий Сосновский подвел итог выступления украинских боксеров на чемпионате мира в Сербии.

Также Усман победил в главном бою UFC 268 в Нью-Йорке.



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