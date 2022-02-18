Экс-тренер сборной Украины: у Билосюк и Семеренко достойной смены нет

Со вторых зимних Олимпийских игр кряду украинские биатлонисты возвращаются без наград.

Экс-главный тренер национальной сборной Украины, заслуженный тренер Украины Игорь Починок в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о выступлении «стреляющих лыжников» на Играх в Пекине.

«В 2018 году, когда украинские биатлонисты вернулись с Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане без медалей, то многие эксперты утверждали, что это просто случайность. Однако нынешние соревнования в Пекине доказывают, что наши биатлонисты сдают позиции и их отставание от лидеров все заметнее, как в индивидуальных видах программы, так и в эстафетах.

Реалии таковы, что в Китае неплохо себя проявила только Юлия Джима, хотя удивили ее проблемы со стрельбой, что помешало ей замахнуться на место на пьедестале почета.

Анализ выступлений биатлонистов еще впереди, но создается впечатление, что тренеры не угадали с пиком спортивной формы подопечных, что не позволило им продемонстрировать свои лучшие качества.

Не может не беспокоить и то, что для многолетних лидеров сборной – Елены Билосюк, Валентины и Виты Семеренко это был последний олимпийский цикл в их славной карьере. А надежной смены нет».

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