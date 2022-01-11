Экс-тренер сборной Украины – о переходе Зозули в «Райо Вальекано»: игрок стал жертвой обстоятельств

Бывший тренер вратарей сборной Украина Педро Харо прокомментировал ситуацию с переходом украинского нападающего Романа Зозули из «Бетиса» в «Райо Вальекано».

«По моему мнению, это была проблема между фанатами и президентом «Райо Вальекано». Он подписал Зозулю без согласования с фанатами и потом началось. Я знаю, о чем говорю, потому что был знаком с тогдашним тренером «Райо Вальекано». Я ему сказал, что знаю Зозулю, познакомился с ним еще в «Днепре».

Зозуля стал жертвой обстоятельств. Когда началась война, он давал деньги на поддержку своей армии. Весь мир бы ему аплодировал, но он публичная персона, помогал армии и все случилось иначе. Это касается больше политики президента с фанатами, который не посоветовался с ними», - сказал Харо в интервью в программе «Бомбардир».

1 февраля 2017 года было объявлено о переходе Зозули в «Райо Вальекано» на правах аренды, однако вечером того же дня клуб отказался от перехода, прислушавшись к своим фанатам, которые устроили массовый протест из-за политической позиции украинского форварда.

В конце июля прошлого года Зозуля стал игроком испанского клуба «Фуэнлабрада».

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