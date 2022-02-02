Экс-тренер сборной Украины: надеюсь, политика не помешает матчу Украина - Россия

На протяжении 18 лет Геннадий Лисенчук возглавлял сборную Украины по футзалу. Именно под его руководством она становилась призером чемпионатов мира и Европы, победителем студенческого мирового первенства.



В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua специалист поделился своими ожиданиями от полуфинального поединка чемпионата Европы между сборными Украины и России, который состоится 4 февраля в Нидерландах.

«Когда я руководил сборной, то нам приходилось неоднократно встречаться с россиянами. Эти поединки проходили с переменным успехом. Ради справедливости нужно сказать, что в России раньше начали развивать футзал и соседи часто передавали нам свой опыт.

Что касается очередного противостояния, то оно пройдет в сложных условиях. Все же, надеюсь, что политики не помешают его проведению и пусть победит сильнейший. Верю , что это будет наша сборная. За исключением стартового матча - с Нидерландами, где, наверное, не обошлось без переоценки своих возможностей, в остальных поединках наши ребята действовали на высоком уровне.

Рад за тренера - Александра Косенко, который в свое время был лидером сборной, а сейчас показывает себя с наилучшей стороны на тренерском мостике.

Сейчас за сборную выступает сразу пять игроков, которые начинали еще у меня, в частности, капитан Петр Шотурма дебютировал в 2010 году. Так что нашей сборной опыта не занимать и если ей в пятницу удастся сыграть в свою игру, активно прессингуя, нагнетая темп, то сможет склонить чаши весов в свою пользу.

Кстати, в свое время мне советовали натурализовать группу бразильцев, как это сделали в той же России, но я категорически отказался. Сказал, что сборная Украины будет добиваться я побед своими силами. И оказался прав».

Напомним, что поединок Украина - Россия начнется в Амстердаме 4 февраля в 18.00.

Ранее предстоящий поединок между сборными Украины и России на Евро прокомментировал экс-игрок украинской сборной.

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Стали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по футзалу

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