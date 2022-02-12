Экс-тренер сборной Украины: лучше всех на Олимпиаде готова Юлия Джима

Пока что на проходящей в Китае зимней Олимпиаде в активе украинских спортсменов медалей нет.

Заслуженный тренер Украины, экс-главный тренер женской сборной Украины по биатлону Игорь Починок в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о выступлении наших «стреляющих лыжников» на Играх в Пекине.

«Прежде всего, нужно сказать, что с каждым годом возрастает конкуренция в биатлоне. И попадание на престижных соревнованиях в первую десятку - это уже большой успех. Хотя все мы надеемся, что и с Пекина наши биатлонисты вернутся не с пустым багажом.

На мой взгляд, пока что среди украинцев лучшую подготовку демонстрирует Юлия Джима. Думаю, что если бы не досадный промах в спринтерской гонке, то она вполне могла побороться за место на пьедестала почета. В завтрашней гонке преследования я также высоко оцениваю ее шансы. Лишь бы стрельба не подвела. Не надо сбрасывать со счета и наших биатлонистов в мужской эстафете.

Что касается нашего лидера - Валентины Семеренко, то, конечно, очень досадно, что из-за неожиданно возникших проблем со здоровьем, вся проделанная работа в подготовительный период пошла насмарку».

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