Экс-тренер «Олимпика» рассказал о расторжении контрактов с донецким клубом

Сергей Литовченко, возглавлявший «Олимпик», прокомментировал информацию о том, что донецкий клуб может сняться с Первой лиги. По словам специалиста, команду покинул не только он, но и большая группа футболистов.



«Я и большая группа футболистов написали заявления на расторжения контрактных обязательств, руководство в лице Андрея Горельцева не возражало», — сказал Литовченко в комментарии Sport Arena.

Также есть информация, что «Олимпик» не принимал решение о снятии с чемпионата. Клуб планирует все-таки доиграть вторую часть сезона.

На зимнюю паузу «Олимпик» ушел на 11-м месте в турнирной таблице, набрав в 19-ти матчах 23 очках. Сезон донецкая команда должно возобновить домашним матчем с «Оболонью», который запланирован на 19 марта.

Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.



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