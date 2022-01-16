Экс-тренер «Миная» может войти в штаб белорусского БАТЭ

После того, как закарпатскую команду возглавил Владимир Шаран со своими помощниками, тренер вратарей Иван Остапов остался без работы.

Но, как стало известно Meta-ratings.com.ua, к этому специалисту проявил интерес гранд белорусского футбола — БАТЭ.

По имеющейся информации, на следующей неделе руководство ФК БАТЭ должно определиться с тренером вратарей и среди потенциальных претендентов на эту должность есть и Иван Остапов.

Напомним, что в свое время 34-летний Иван Остапов защищал ворота второлигового криворожского «Горняка».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Mиная» вошел в штаб Шарана.

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