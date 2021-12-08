Экс-тренер «Черноморца» будет работать в клубе Второй лиги

Бывший тренер одесского «Черноморца» Константин Фролов, возглавлявший команду в весенней части сезона-2017/18, будет работать в клубе второй лиги «Любомир». В нем специалист сосредоточится на должности директора по развитию футбола.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua специалист рассказал о новом месте работы.

«В мои обязанности в ФК «Любомир» входит координация работы всех спортивных структур: главной команды, молодежной и академии. А еще выстраивание работы в молодежном секторе - академии, команды U-19. Все направлено на повышение качества работы, системность и профессиональный рост тренеров».

В профессиональной карьере Константина Фролова была также успешная работа в роли главного тренера дубля «Черноморца». Позже он возглавлял юношескую сборную Казахстана, грузинские «Шукуру» и «Динамо» (Батуми), а также был спортивным директором криворожского «Кривбасса».

В текущем сезоне Второй лиги «Любомир» занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице группы А, набрав 4 очка.

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