Экс-тренер «Барселоны» возглавил женскую сборную Украины

17 ноября в Киеве в помещении Дома футбола прошло заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Одним из важных решений, принятых на заседании, стало утверждение главным тренером женской сборной Украины испанского специалиста Луиса Кортеса.

Луис Кортес родился 8 октября 1986 в Лериде (Испания). Лучший тренер женских команд 2021 по версии УЕФА. Лучший тренер женских команд Испании (2021). Победитель женской Лиги чемпионов (2021).

С 2009 по 2021 год возглавлял женскую команду ФК «Барселона» (Испания). Чемпион Испании (2020, 2021). Обладатель Кубка Испании (2020, 2021). Обладатель Суперкубка Испании (2020). Успешно реализовал проект развития женского футбола в Каталонии.

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