Экс-президент ФЛАУ: когда за дело берутся дилетанты и мошенники, последствия будут катастрофическими

Экс-президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул прокомментировал итоги расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) о нарушении антидопингового кодекса в Украине.

«Когда за дело берутся дилетанты и мошенники, последствия будут катастрофическими. После прочтения отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA) понимаешь, что в нашей стране «специалисты» именно из этих двух категорий формируют и реализуют государственную политику противодействия допингу в спорте.

После этого расследования, с большой вероятностью, можно прогнозировать признание Национального антидопингового центра не соответствующим Кодексу WADA. И, как следствие, ждать отстранения украинских спортсменов от международных соревнований. Стыдно, что это возможно в современной Украине», — написал Гоцул в фейсбуке.

Напомним, в отчете WADA говорится о том, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) допустил нарушение международных стандартов тестирования, предупреждая спортсменов о проведении проверок заранее.

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