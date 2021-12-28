Экс-полузащитник «Шахтера» отказался от перехода в «Спартак»

Полузащитник «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян не рассматривает вариант с переходом в «Спартак».



Игроком также интересовались «Зенит» и «Краснодар».

Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. Его контракт с римлянами истекает по окончании текущего сезона и зимой он имеет права вести переговоры с другими клубами.

В нынешнем сезоне 32-летний футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 5 результативных передач.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Мхитарян: хорошо знаем возможности украинцев

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.