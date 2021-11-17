Экс-полузащитник «Шахтера» может получить должность в донецком клубе

В расположение донецкого «Шахтера» в Киеве приехал экс-игрок и тренер «горняков», серб Игор Дуляй.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, руководство «Шахтера» рассматривает вариант с возвращением серба на менеджерскую должность. В какой конкретно сфере деятельности клуба (первая команда, академия, скаутинг) будет работать 41-летний Дуляй, пока что вопрос остается открытым.
Напомним, что Игор Дуляй отыграл в донецкой команде с 2004 года по 2010 год и потом проработал ассистентом главного тренера «Шахтера» Пауло Фонсеки с 2016 года по 2019 год.
Во время игровой карьеры Дуляй также выступал за «Партизан» и «Севастополь». В составе сборной Сербии провел 62 матча и забил два мяча.
В тренерском штабе Луиша Каштру функции Игора Дуляя исполнял уже Дарио Срна, ставший после этого директором клуба по футболу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.