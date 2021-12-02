Экс-полузащитник сборной Украины отреагировал на новость о его приглашении в новый штаб «Черноморца»

После того, как четыре дня назад футбольное пространство Украины взбудоражила новость о готовящейся смене владельцев одесского «Черноморца», в этой теме стали всплывать разные подробности.

Накануне появились разговоры о возможном появлении в новом клубном штабе экс-игрока «моряков» Кирилла Ковальчука. Чтобы узнать, соответствует ли эта информация действительности, Meta-ratings.com.ua обратился к самому фигуранту этого «дела».

«Первый раз об этом слышу. В последнее время столько слухов разных ходит. Особенно много сейчас их связано с «Черноморцем». Получается, что теперь они добрались и до меня».

Напомним, что Кирилл Ковальчук защищал цвета одесской команды начиная с сезона-2011/12 до осенней части сезона-2014/15, после чего перебрался в харьковский «Металлист».

В период выступлений в «Черноморце» он был приглашен в сборную Украины, в составе которой принимал участие в четырех матчах.

В текущем сезоне УПЛ «Черноморец» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

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