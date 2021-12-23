Экс-полузащитник «Оболони» — в лонг-листе «Металлиста»

Выпускник школы «Мариуполя» может пойти на повышение.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, левый полузащитник Артур Мурза, который недавно расторг контракт с «Оболонью», может продолжить карьеру в «Металлисте».

Харьковчане пока не называют фамилий потенциальных новичков, но не скрывают, что рассматривают большое количество игроков, которые могли бы усилить команду. В том числе молодых, и в том числе — из Первой лиги. По нашей информации, в расширенном списке кандидатов есть и Мурза.

21-летний футболист с начала этого года играл за «Оболонь», куда перешел из «Горняка-Спорт». В нынешнем сезоне Первой лиги Мурза провел 15 матчей и забил 5 мячей. В двух поединках с «Металлистом» он отыграл меньше тайма: в Харькове хавбек еще до перерыва был удален с поля за две желтые карточки, а в Киеве остался на скамейке запасных.

«Металлист» лидирует в Первой лиге, опережая на 11 очков «Кривбасс» и на 20 — «Альянс» и «Оболонь», у которых на матч меньше.

Ранее наш сайт сообщал, что «Ужгород» расстался с ударным форвардом и еще несколькими игроками.

Также стало известно, что еще один легионер «Кривбасса» покинул клуб.

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