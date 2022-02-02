Экс-полузащитник «Миная» присоединится к «Колосу» в Турции

Пятого февраля на сборе в Турции ковалевская команда сыграет второй спарринг - с «Рударом» из Черногории.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua в этом контрольном поединке за ковалевцев может дебютировать потенциальный новичок - экс-игрок национальной сборной Украины полузащитник Сергей Мякушко, который должен появиться в расположении «Колоса» третьего февраля. Сегодня футболист расторг контракт по обоюдному согласию сторон с «Минаем».

По имеющейся информации, определился еще один спарринг-партнер ковалевцев в Турции. Шестого февраля украинцы сыграют с «Аустрией» из австрийского города Лустенау.

Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



В «Минай» приехали игроки «Руха», «Оболони» и два легионера

«Минай» сыграл вничью с аутсайдером Первой лиги

«Минай» усилился двумя опытными игроками

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.