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Экс-полузащитник «Миная» присоединится к «Колосу» в Турции

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
02.02.2022
21:50
Новость
Футбол

Пятого февраля на сборе в Турции ковалевская команда сыграет второй спарринг - с «Рударом» из Черногории.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua в этом контрольном поединке за ковалевцев может дебютировать потенциальный новичок - экс-игрок национальной сборной Украины полузащитник Сергей Мякушко, который должен появиться в расположении «Колоса» третьего февраля. Сегодня футболист расторг контракт по обоюдному согласию сторон с «Минаем».

По имеющейся информации, определился еще один спарринг-партнер ковалевцев в Турции. Шестого февраля украинцы сыграют с «Аустрией» из австрийского города Лустенау.

Также Марлос перешел в новый клуб из Бразилии.

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