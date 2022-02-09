Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 «Депортиво» U19 — «Динамо» Киев U19: ставки «Динамо» — «Широки Бриег»: где смотреть «Депортиво» U19 — «Динамо» Киев U19: где смотреть Winter Cup 2022: трансляции матчей
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

Экс-полузащитник «Карпат» и «Ворсклы» завершил карьеру игрока и будет работать в структуре «Металлиста 1925»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
09.02.2022
15:05
Новость
Эксклюзивы
Экс-полузащитник «Карпат» и «Ворсклы» завершил карьеру игрока и будет работать в структуре «Металлиста 1925»

В конце декабря 2021 года у полузащитника Олега Голодюка истек контракт с «Металлистом 1925» и его по обоюдному согласию решили не продлевать.

Однако, как стало известно Meta-ratings.com.ua, 34-летнему футболисту, сыгравшему в первой части сезона 12 матчей и забившему один гол, предложили работу в структуре клуба.

Напомним, что кроме «Металлиста 1925» Олег Голодюк также выступал за «Карпаты», «Ворсклу», венгерские «Халадаш», «Залаэгерсег», «Минай».

Есть в его активе и 15 матчей сыгранных в составе молодежной сборной Украины.

На зимний перерыв «Металлист 1925» ушел на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Металлист 1925» просматривает защитника с немецким паспортом
«Металлист 1925» просматривает защитника с немецким паспортом
«Металлист 1925» проиграл спарринг сербам, открыв счет
«Металлист 1925» проиграл спарринг сербам, открыв счет
«Металлист 1925» минимально победил польскую «Ресовию»
«Металлист 1925» минимально победил польскую «Ресовию»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи